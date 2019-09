© foto di Alessio Del Lungo

"L'Italia cerca l'allungo decisivo. Belotti guida l'attacco in Armenia". Questo il titolo, a pagina 37, utilizzato da La Stampa questa mattina in edicola sulla Nazionale. A Yerevan il ct Roberto Mancini ha scelto il centravanti granata per ipotecare il passaggio del turno nelle qualificazioni valide per l'Europeo 2020.