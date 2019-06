© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica spazio nel taglio alto della prima pagina all'Italia U21 con il titolo: "Chiesa show, gli azzurri piegano la Spagna". La squadra allenata da Di Biagio viene esaltata anche all'interno del giornale, a pagina 43: "Alta qualità. Super Chiesa ribalta la Spagna". Questo il titolo utilizzato per descrivere l'impresa compiuta all'Europeo U21 dove, al debutto a Bologna, gli azzurrini dopo un avvio sofferto segnano con lo scatenato giocatore della Fiorentina (doppietta) e con il rigore di Pellegrini.