© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa all'interno della sua edizione in edicola questa mattina, a pagina 35, dedica spazio all'eliminazione dell'Under 21 dall'Europeo con il seguente titolo: "Game Over". Francia e Romania non si fanno male (0-0) e passano insieme. Per gli azzurrini è fallimento. Senza semifinali, niente Tokyo 2020: l'ultima volta ai Giochi nel 2008. Finisce l'era Di Biagio.