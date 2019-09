© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 34, dedica uno spazio all'Inter ed alla cessione del suo ex capitano con il titolo seguente: "Scacco matto". Il passaggio di Icardi al Psg chiude il mercato dei nerazzurri che si tolgono un problema e non lo cedono alla Juventus. I bianconeri si sono rafforzati, ma non hanno piazzato alcun esubero. Ora la rosa è extralarge.