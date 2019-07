La Stampa sulla corsa a Lukaku: "Il sorpasso"

© foto di Mattia Verdorale

"Il sorpasso". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Stampa a pagina 34 facendo riferimento al passo avanti che ha fatto la Juve su Lukaku rispetto all'Inter: "I bianconeri superano i nerazzurri nella corsa a Lukaku. L'agente di Dybala in Inghilterra per valutare lo scmabio. I nerazzurri non alzano l'offerta e dirottano su Cavani del Psg, pronti però a rilanciare se l'argentino dirà no".