La Stampa sulla corsa scudetto: "I giorni della verità"

"I giorni della verità". Si apre così la sezione sportiva all'interno delle pagine de La Stampa in edicola stamani in riferimento alla corsa scudetto e alla gara di stasera tra bianconeri e biancocelesti dove si decide tanto: "La Juve ospita la Lazio per riscattarsi e blindare il tricolore: ora può mandare a -8 l'Inter e a -9 l'Atalanta. Tutto da decifrare, invece, il futuro di Sarri: "Ho un contratto, vediamo se riuscirò a lavorare per tre anni".