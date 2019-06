La Stampa sulla finale di Champions: "Coppa d'Inghilterra"

Nelle pagine interne de La Stampa c'è ampio spazio anche per la finale di Champions League che questa sera andrà in scena a Madrid: "Coppa d'Inghilterra", è il titolo scelto dal quotidiano che fa leva sulla sfida tutta inglese tra Tottenham e Liverpool. Come spiega La Stampa gli Spurs sono alla loro prima finale e troveranno di fronte i ben più esperti Reds che hanno già conquistato cinque coppe dalle grandi orecchie e ci riprovano dopo la finale persa lo scorso anno contro il Real Madrid.

POCHETTINO VS KLOPP - Importante da sottolineare inoltre la sfida tra i due tecnici, Pochettino da una parte e Klopp dall'altra: "L’impronta dei due tecnici è nitida, sul piano tattico e motivazionale: entrambi allenano cervelli e non solo gambe, disegnano schemi e toccano sentimenti, affinano tecniche e moltiplicano energie. Non casualmente hanno condotto al Wanda Metropolitano, la nuova casa dell’Atletico Madrid, due squadre sorprendenti, trascinate oltre ogni previsione, forti ma non certo favorite, ricche però non sfondate", si legge sul quotidiano.