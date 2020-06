La Stampa sulla finale di Coppa Italia: "La partita del cuore"

"La partita del cuore". Questo il titolo in apertura della sezione sportiva sulle pagine de La Stampa in edicola stamani in riferimento a Juve-Napoli. Il grande ex della gara sarà proprio il tecnico bianconero: "La Juve di Sarri mercoledì a Roma sfiderà il Napoli in finale di Coppa Italia. Per vincere il suo primo trofeo italiano, il tecnico dovrà battere il passato".