La Stampa sulla finale di EL persa dall'Inter: "Una coppa maledetta"

"Una coppa maledetta". Questo il titolo a pagina 26 che La Stampa dedica alla sconfitta dell'Inter: "Ancora bocciati. L'Inter che resta a zero titoli per la nona stagione di fila. Conte senza laurea europea e per la prima volta a secco in un'annata completa di lavoro. Il calcio italiano che non vince una coppa dalla Champions nerazzurra del 2010 e non ha mai messo le mani sull'Europa League. Che, anche in versione concentrata, va di nuovo al Siviglia: e, doppia Uefa inclusa, fanno sei".