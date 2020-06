La Stampa sulla gara di stasera tra Juventus e Lecce: "Alta quota"

"Alta quota". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa in edicola stamani in riferimento all'impegno di stasera dei bianconeri: "La Juventus ospita il Lecce per andare a +7 sulla Lazio: sette giorni dopo aver perso la coppa, Sarri vede la fuga scudetto. Concluso lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. Il tecnico: "La qualità di Miralem non si discute, via per altri motivi".