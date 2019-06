© foto di Alessio Del Lungo

"Rivoluzione Juve: arriva il Sarri-ball per regalare spettacolo". Questo il titolo utilizzato in prima pagina sui bianconeri da La Stampa in edicola questa mattina. Al suo interno a pagina 40 c'è ancora spazio per l'ex tecnico del Napoli con il titolo: "Maurizio Sarri show". La Juventus ufficializza l'ingaggio del toscano fino al 2022: inizia una nuova era per i bianconeri. È la scossa che voleva Agnelli dopo il quinquennio d'oro di Allegri, sarà una rivoluzione di gioco".