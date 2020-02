vedi letture

La Stampa sulla Juve: "Ci vuole di più. Con la Spal troppa fatica: in Champions non basta"

All'interno de La Stampa c'è spazio per la Juventus, reduce dal 2-1 in casa della Spal: "Ci vuole di più", è il titolo che campeggia sui bianconeri che non hanno convinto del tutto: "Supera la Spal, ultima in classifica, con troppa fatica. Primato blindato, ma in chiave Champions non basta. Vincono i solisti, ancora una volta. Vincono l'estro di un ispiratissimo Dybala, la corsa di Cuadrado, la qualità pur intermittente di Ramsey. E vince soprattutto Ronaldo che tocca quota mille partite tra i prof e allunga la sua striscia di partite con gol in campionato: undici di fila, solo Batistuta e Quagliarella prima di lui, una continuità che emerge anche dal bottino complessivo, 21 reti in 25 giornate non fioccavano dai tempi di Sivori. Vincono i solisti e buon per Sarri che il calendario in questa fase è benevolo. Tra le buone note, risultato a parte, un cenno di maggiore rapidità nel giropalla e il ritorno di Chiellini titolare dopo sei mesi: stesso sorriso del capitano bianconero, sul fronte opposto, per Fares che rivede il campo dopo l'infortunio di agosto. Ora la Champions, la trasferta di Lione: obiettivamente ci vorrà di più".