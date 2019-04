© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Su La Stampa trova spazio la situazione di Cristiano Ronaldo ed il suo possibile rientro per la gara di mercoledì contro l'Ajax. "Ronaldo tenta il recupero. Allegri si cautela con Kean", il titolo scelto. Il portoghese sta meglio e le possibilità di vederlo in campo alla Johan Cruyff Arena sono in rialzo, ma ancora non è possibile avere la certezza. Sullo sfondo Kean, che in caso di mancato recupero di CR7 potrebbe partire titolare. Ma il classe 2000 sarà importante anche a gara in corso.