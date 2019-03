© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano La Stampa si legge della lunga attesa della Juventus, che tra una settimana affronterà l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions. Dopo aver ipotecato l'ottavo Scudetto di fila, la squadra di Allegri proverà a ribaltare lo 0-2 di Madrid: "Verità in 7 giorni. Scatta il conto alla rovescia per la Juve in Champions, cerca l'impresa storica dopo aver blindato lo Scudetto. I bianconeri si affidano a Ronaldo, ma pesa il futuro incerto di Allegri che potrebbe anche fermarsi per un anno".