La Stampa sulla Juventus: "Agnelli ora vuole spiazzare tutti"

"Agnelli ora vuole spiazzare tutti", è il titolo scelto da La Stampa per il casting che ha iniziato la Juventus, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo il divorzio con Massimiliano Allegri. "Un ritorno clamoroso, un giovane emergente o una sorpresa assoluta? Il divorzio tra la Juve e Allegri fa il giro del mondo e manda in tilt il mercato, perché quella panchina fa gola a tanti allenatori e le grandi manovre sono appena iniziate", esordisce così il quotidiano piemontese che sottolinea inoltre come la Juventus non abbia alcuna fretta di scegliere l'allenatore e utilizzerà nel migliore dei modi il tempo a disposizione per una scelta ponderata.

I POSSIBILI SOSTITUTI DI ALLEGRI - Tra i tanti nomi che i dirigenti bianconeri sonderanno, spiega La Stampa, c'è anche quello di Antonio Conte, promesso sposo all'Inter, ma che in cuor suo spera di ricevere il perdono di Agnelli anche se è un'ipotesi difficile. Tra gli allenatori senza impiego in questo momento c'è anche José Mourinho che potrebbe rappresentare il colpo ad effetto cercato dal presidente della Juventus per ribaltare il calcio italiano, anche se l'ex interista non si è lasciato bene con Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid. Nelle ultime ore inoltre è uscito anche il nome di Paulo Sousa, grande amico di Agnelli.