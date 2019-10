© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola stamane: "All'ultimo respiro". La Juve vede le streghe, ma alla fine si prende tutto nella notte da horror (divisa "skater" inclusa) che rischiava di far deragliare i bianconeri allo Stadium ed invece regala un finale da infarto con il rigore della vittoria segnato al 96' grazie al "solito" Ronaldo. Il controsorpasso sull'Inter va così in porto, ma per battere questo Genoa gli uomini di Sarri hanno faticato troppo e l'1-1 sarebbe stato il risultato più giusto per quel che hanno fatto vedere le due squadre in campo.