La Stampa sulla Juventus: "Anno zero"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 33, uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Anno zero". Approvato dall'assemblea degli azionisti l'aumento di capitale di 300 milioni. Sponsor: più soldi da Jeep. Il presidente Agnelli rilancia la sfida: "Juventus prima società italiana, ora pensiamo in grande. Rispetto ai top club europei c'è un divario da colmare. Investiremo per uno sviluppo globale".