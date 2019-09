La Stampa sulla Juventus: "Cambio di pelle"

© foto di stefano tedeschi

Dopo la partita del Wanda Metropolitano, la Juventus è tornata a Torino con un solo punto in tasca, ma con tante certezze in più. E l'edizione odierna de La Stampa titola: "Cambio di pelle". I tifosi bianconeri devono abituarsi ad un modo nuovo di interpretare le partite da parte della Juventus: più sfacciato e insieme più rischioso, fatto di emozioni e di brividi, da valutare senza paragoni, attenti a non eccedere in elogi o frecciate. Anche perché il lato oscuro, in questa fase, può essere solo effetto del work in progress: difficile immaginare che in un pugno di partite possano essere metabolizzati schemi e approcci nuovi. Però il gioco di Sarri già si intravede.