La Stampa sulla Juventus: "Cinque milioni per liberare Sarri"

La Stampa, a pagina 35, dedica uno spazio alla situazione legata alla panchina della Juventus con il titolo: "Cinque milioni per liberare Sarri. Il Chelsea fa il prezzo ai bianconeri". L'ex tecnico del Napoli - si legge - in pole per essere il successore di Allegri: oggi il Cda del club a cui piace anche Pochettino. Intanto il titolo vola in Borsa spinto dalle voci su Guardiola ma poi chiude in leggero ribasso dopo l'indagine Consob.