© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola sulla vittoria della Juventus: "Colpo secco". La Juve soffre per oltre un'ora: dopo una partita non esaltante supera un buon Milan e resta in vetta. Non è più una coincidenza, ma una caratteristica: il marchio di una squadra concretissima e tenace, esperta in vittorie striminzite e gol decisivi nel quarto d'ora finale. La storia si ripete contro un buon Milan, in capo a una partita tutt'altro che brillante cambiata da Sarri con una scelta coraggiosa: fuori Ronaldo, acciaccato e leggero (oltreché irrispettoso: va via dallo Stadium) e dentro Dybala che confeziona i tre punti. Il sarrismo rimane un'idea vaga, il bel gioco una chimera, intanto però l'ascesa continua e l'Inter è di nuovo sorpassata.