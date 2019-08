La Stampa sulla Juventus: "Conto alla rovescia"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa questa mattina in edicola dedica al suo interno, a pagina 32, uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Conto alla rovescia". Campionato al via tra 12 giorni, la Serie A scalda i motori e i bianconeri si scoprono in ritardo. In più la Juventus deve tagliare sei giocatori: a rischio anche l'ex Liverpool Emre Can.