La Stampa sulla Juventus: "CR senza"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio alla Juventus con questo titolo: "CR senza". Oggi pomeriggio la capolista sfida l'Atalanta e il tecnico dei bianconeri non ha convocato Ronaldo per la trasferta di Bergamo. A Lecce fu pari, Sarri non si preoccupa: "Non sta bene, torna in Champions League".