© foto di Alessio Del Lungo

"Dalla Joya al Pipita uno show in HD". Questo il titolo che La Stampa al suo interno, a pagina 31, dedica alla Juventus. Tema molto affrontato quello del match vinto contro l'Inter a San Siro: Dybala segna subito, Higuain entra e risolve come due stagioni fa. In estate dovevano partire, ma ora i due argentini sono tornati ad essere fondamentali.