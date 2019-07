La Stampa sulla Juventus: "De Ligt prima della tournée"

© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 35, al suo interno, La Stampa dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "I bianconeri ora accelerano per De Ligt a Torino prima della tournée". Il capitano dell'Ajax non vede l'ora di vestire la sua nuova maglia e mettersi a disposizione di Maurizio Sarri, suo nuovo tecnico, ma per l'annuncio ufficiale ci sono da limare ancora gli ultimi dettagli rimasti.