© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva titolando: "Niente scuse". Nessuna multa. La Juventus lascia correre. Tollera che il più rappresentativo fra i suoi tesserati, ripetutamente indicato come esempio, mandi platealmente a quel paese l'allenatore e lasci lo stadio prima che la partita finisca. Fuggito dallo Stadium, è stato subito contattato dalla dirigenza: un chiarimento doveroso, al quale però non sono seguite scuse, a meno di non voler giudicare - come qualche anima candida prova a fare - pietra sul problema il banalissimo tweet "Partita difficile, vittoria importante".