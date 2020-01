© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 37, uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Gioielli con il futuro in tasca: shopping senza confini". Visite mediche per Ntenda, terzino della Francia Under 17, mentre è ufficiale l'ala svizzera Cotter. Il mercato dei baby non si ferma: già ingaggiato Soulé, attaccante argentino del Velez.