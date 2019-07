"Il laboratorio Sarri apre le porte", titola La Stampa che dedica ampio spazio alla Juventus, impegnata oggi contro il Tottenham a Singapore e alle parole di Sarri che ieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara spiegando chiaramente quello che vorrebbe vedere oggi in campo dopo una settimana di allenamenti che hanno dato il via ad una nuova stagione. Inoltre Sarri ha dato già diverse indicazioni sull'aspetto tattico di questa nuova Juve: "Nella sperimentazione scontata, nella duttilità di Sarri, affiorano le prime certezze: legate ad assiomi tattici («Mai con tre difensori», e pazienza se puoi permetterti insieme De Ligt, Bonucci e Chiellini) o a percorsi vincenti, come per la posizione di Ronaldo. «Ha vinto tutto partendo leggermente defilato a sinistra - riflette Sarri: - il primo tentativo è metterlo nelle condizioni ideali e nella sua posizione tradizionale. Può giocare in qualsiasi posizione, sono sicuro che se dovrà giocare centrale lo farà e non penso sia un problema spostarlo", ha detto il tecnico.