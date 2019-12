© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre con il titolo: "Il passo indietro". Imbastire un processo per la prima sconfitta stagionale, per altro imposta da un'ottima Lazio, significherebbe allinearsi agli eccessi di un calcio che non conosce l'equilibrio. Ignorare, però, le incongruenze attuali della Juve sarebbe egualmente inopportuno, perché è innegabile, al di là della classifica - due punti dalla vetta, dopo quindici giornate, sono nulla e il primato nel girone di Champions abbaglia -, che il nuovo progetto è ancora arrotolato: soltanto schegge di sarrismo, nessuna traccia di spettacolo, numeri peggiori in tutto rispetto alla gestione di Massimiliano Allegri.