La Stampa sulla Juventus: "Isolamento per 121. Anche Agnelli in quarantena"

"Isolamento per 121. Anche Agnelli in quarantena". Questo il titolo che utilizza al suo interno, a pagina 28, La Stampa sulla Juventus. Avviate le procedure sanitarie dopo il caso Rugani. Il difensore tranquillizza: "Sto bene". Ronaldo - si legge - rimane in Portogallo. E il club intanto dona 300mila euro agli ospedali: "Fate come noi".