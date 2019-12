La Stampa sulla Juventus: "La tentazione"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa dedica al suo interno, a pagina 42, uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "La tentazione". Aspettando l'Udinese fa discutere la coesistenza dei tre attaccanti decisivi a Leverkusen. Ronaldo spinge per il tridente con Dybala e Higuain che fa sognare i tifosi: Sarri riflette, ma teme per gli equilibri.