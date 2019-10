La Stampa sulla Juventus: "Lotta di classe"

La Stampa in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 34, dedica un approfondimento alla Juventus con il titolo seguente: "Lotta di classe". Gara complicata con i bianconeri che vanno sotto per oltre un'ora, ma poi riescono a battere la Lokomotiv in rimonta. Decidono le magie di Dybala, ma il gioco non sempre è quello voluto dal tecnico Sarri.