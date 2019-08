© foto di stefano tedeschi

Taglio alto de La Stampa dedicato alla Juventus, che recita: "Nessuno dei nuovi titolare. De Ligt: io fuori non so perchè". Nessuno dei nuovi acquisti della Juventus è stato titolare sabato a Parma, ed a gara in corso il solo Rabiot ha avuto spazio. E chi non sembra averla presa benissimo è Matthjis De Ligt che non si spiega il perchè di questa scelta: "Pensavo di giocare, non mi aspettavo di rimanere fuori. Dovrò conquistarmi il posto in squadra".