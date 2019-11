© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva titolando: "Operazione primato". Stasera la Juve sfida l'Atletico per mettere al sicuro il primo posto nel girone. Ormai un classico di Champions che nel 2019 è andato in scena anche a Stoccolma per un'amichevole di lusso, ma considerando i precedenti, i protagonisti e la posta in palio, ci sarà ben poco da scherzare stasera allo Stadium. Questione di orgoglio e di attributi perché gli uomini del "Cholo" Simeone devono ancora qualificarsi e sono in piena emergenza, mentre i bianconeri già promossi vogliono fare il tris di vittorie casalinghe per conquistare il primo posto nel girone e così avere un sorteggio favorevole agli ottavi.