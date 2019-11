La Stampa sulla Juventus: "Pochi ma buoni"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio alla Juventus con il seguente titolo: "Pochi ma buoni". Per i bianconeri una partenza super. Proprio nella stagione del sarrismo e dunque del bel gioco si scopre una squadra mai così cinica: tante le vittorie con scarto ridotto e spesso arpionate in coda.