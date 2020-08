La Stampa sulla Juventus: "Prima classe"

"Prima classe", è il titolo utilizzato dall'edizione odierna de La Stampa per aprire la sezione sportiva, con un articolo dedicato alla Juventus di Andrea Pirlo. Non si è impressionato neanche questa volta. Fedele all'antico slogan, nato quasi per scherzo e poi diventato un marchio di fabbrica dentro e fuori il campo negli ultimi anni di carriera, Andrea Pirlo ha vissuto il battesimo da allenatore della Juventus con un'invidiabile nonchalance. "Pirlo is not impressed": mani in tasca, sguardo sereno e mascherina a coprire quel sorriso enigmatico, mentre un centinaio di tifosi bianconeri lo acclamava fuori dal J Medical e lui prendeva possesso della Continassa. Il tempo per lavorare è poco e non mancano i problemi da risolvere, a partire dai tanti esuberi che bloccano il mercato, ma la calorosa accoglienza riservata dal mondo bianconero al nuovo allenatore e la calma trasmessa dall'ex centrocampista nel primo giorno di lavoro sono fattori che giocano a favore di Pirlo.