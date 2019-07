© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa dedica al suo interno a pagina 34 uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Prima lezione". Via alla nuova stagione con centinaia di tifosi giunti alla Continassa per salutare i propri beniamini: Sarri parla al gruppo e insiste sulla cultura del lavoro. Subito il pallone, si comincia dalla fase difensiva. I tifosi - si legge - chiedono ad Higuain di non andar via, ma di restare.