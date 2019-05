© foto di Alessio Del Lungo

"La Juve prepara l'eredità di Allegri. Sarri favorito". Questo il titolo che dedica a pagina 40 La Stampa ai bianconeri. L'ad Paratici dichiara: "Abbiamo le idee chiare". Nel frattempo la sconfitta in casa della Sampdoria per 2-0 chiude l'era dei 5 scudetti, in settimana la scelta del successore del tecnico toscano. Si complica la pista che porta a Mauricio Pochettino.