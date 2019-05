La Stampa sulla Juventus: "Sarri litiga e se ne va dal campo"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 36, affronta il tema legato al futuro della panchina della Juventus con il titolo: "Chelsea, Sarri litiga e se ne va. Per ora soltanto dal campo". Stasera a Baku - si legge - la finale di Europa League: derby inglese tra i Blues e l'Arsenal. Diverbio David Luiz-Higuain: il tecnico che piace ai bianconeri (in tribuna Agnelli) lascia la rifinitura.