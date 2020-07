La Stampa sulla Juventus: "Senza tregua"

"Senza tregua", titola all'interno della propria sezione sportiva La Stampa, in riferimento al titolo appena conquistato dalla Juventus. Scudetto già in archivio, i bianconeri puntano al grande traguardo Champions. Sarri: "Livello superiore, arriva il bello e il difficile". "La Juve - si legge - s'immergerà nell'Europa sulle ali della vittoria made in Italy e con il monito della vittoria made in Italy, perché sa bene di aver dominato senza abbagliare, di aver sofferto oltre il lecito in troppe circostanze".