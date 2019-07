La Stampa sulla Juventus: "Via allo spot oltreoceano"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola sulla Juve: "Premi, marketing e big match. Via allo spot oltreoceano". La Juventus parte oggi per Singapore e domenica ci sarà l'esordio contro il Tottenham. Dalla tournèe asiatica la Juventus incasserà circa 6 milioni di euro, oltre ad un incremento importante a livello di marketing: in tutto questo non è da dimenticare il calcio giocato, con i bianconeri che affronteranno diverse sfide contro top club, tra cui l'Inter di Antonio Conte, per preparare al meglio la prossima stagione.