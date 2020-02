© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 35, alla lotta scudetto in Serie A con il titolo seguente: "In fila per tre". Inter, Juventus e Lazio: era da 18 anni - si legge - che alla 23esima giornata il campionato non vedeva una sfida così esaltante e serrata con tre squadre racchiuse in un solo punto di distanza.