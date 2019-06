La Stampa sulla Nazionale: "La grande occasione"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine sportive dell'edizione odierna de La Stampa, trova ampio spazio la Nazionale italiana, chiamata questa sera alla sfida alla Bosnia, valevole per le qualificazioni ad Euro2020. Il quotidiano titola: "La grande occasione". Il riferimento è alla possibilità di sigillare il primo posto nel girone con la quarta vittoria in quattro partite che staccherebbe le avversarie. Leonardo Bonucci ha così parlato in conferenza stampa sul motivo della crescita degli azzurri: "C'è un nuovo CT, questo è il motivo principale".