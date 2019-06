La Juventus nei prossimi giorni dovrebbe annunciare il nuovo allenatore e su La Stampa infatti nelle pagine interne dell'edizione di oggi c'è ampio risalto a Maurizio Sarri, candidato numero uno per la panchina bianconera rimasta vacante dopo l'addio di Massimiliano Allegri: "Sarri, rivoluzione Juve. Un altro gioco per conquistare l'Europa", si legge nel titolo del quotidiano piemontese che spiega come la squadra bianconera sia pronta ad aprire un nuovo ciclo, non tanto negli uomini, ma nel gioco e nello spirito come ha dimostrato di sapere fare il Liverpool, fresco vincitore della Champions League.

IL MERCATO DI SARRI - Come spiega La Stampa la Juventus aspetterà il nuovo allenatore prima di muoversi sul mercato ma ha intenzione di rispettare la filosofia del nuovo tecnico e il suo 4-3-3 al alto impatto offensivo. Milinkovic-Savic è il primo obiettivo della squadra bianconera mentre la rottura di Hysaj con il Napoli è più di un indizio che lascia presagire la possibilità di raggiungere a Sarri a Torino.