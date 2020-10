La Stampa sulla polemica CR7-Spadafora: "All'attacco"

"All'attacco". Questo il titolo con cui La Stampa apre la propria sezione sportiva all'interno delle sue pagine in riferimento alla polemica e al botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e il ministro dello sport Spadafora: "Ha ruggito, da buon leone in gabbia, ma Cristiano Ronaldo avrebbe preferito sfogarsi su un campo al posto di tirare pallonate virtuali al Covid e al ministro Spadafora: "La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio" ha detto il Ministro. E poi la risposta di CR7: ""Sto rispettando il protocollo, non l'ho infranto come è stato detto: è una bugia": così Cristiano Ronaldo in una diretta Instagram".