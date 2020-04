La Stampa sulla ripartenza del campionato: "Tappe forzate"

L'edizione odierna de La Stampa si sofferma sulla ripartenza del campionato, titolando: "Tappe forzate". Ci sono ancora tanti dubbi. Ma inizia la programmazione. Ieri la Lega Serie A è tornata ad affrontare argomenti congelati da quasi 40 giorni, come gli orari e la dislocazione delle partite. Bisogna delineare l'eventuale tour de force di 124 incontri in un mese e mezzo, giocando senza sosta tra metà e fine settimana. I vertici di Lega devono attendere il via libera di medici e governo. Intanto stanno studiando una ripresa modellata sugli orari degli Europei rinviati al 2021. I primi sei turni, fino a inizio estate, si giocherebbero su due giorni (sabato-domenica e martedì-mercoledì) con tre orari: 15, 18 e 21. Gli ultimi sei, con le temperature in aumento, si allungherebbero su tre giorni (sfruttando anche venerdì o lunedì, e giovedì) riducendo le finestre a due: 18 e 21.