La Stampa sulla ripresa della Serie A: "Blocchi di ripartenza"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Blocchi di ripartenza". Tornati in campo con gli allenamenti individuali, i club chiedono il via libera per finire il campionato. La Juventus ha Ronaldo e mezza squadra ancora in quarantena, le rivali, Lazio e Inter, sono al completo.