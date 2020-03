La Stampa sulla Serie A: "Club e calciatori litigano anche sulla ripartenza"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 27, uno spazio alla Serie A con questo titolo: "Club e calciatori litigano anche sulla ripartenza". Il numero uno federale Gravina apre alla proposta di tagliare gli ingaggi da parte dei club: "I soldi non sono un tabù nell'emergenza". Ripresa degli allenamenti: lunedì per Napoli e Lazio, i medici dicono no.