La Stampa sulla Serie A: "L'ultima frontiera"

L'edizione odierna de La Stampa apre la sezione sportiva titolando: "L'ultima frontiera". La Serie A diventa la frontiera che non deve cadere per il fronte di chi vuole riprendere la stagione calcistica. Dopo Belgio, Olanda e Francia, da ieri anche l'Italia è più vicina alla chiusura definitiva. Le parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, non sono mai state così nette: "Vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto – ha detto a La7 –, Lega e Figc dovrebbero iniziare a pensare a un piano B. Se la ripresa non sarà in sicurezza saremo costretti a fermarci". Dalla Uefa arrivano rassicurazioni e quindi domani si attende un'assemblea di Lega infuocata.