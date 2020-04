La Stampa sulla Serie A: "Partita aperta"

"Partita aperta"; titola oggi La Stampa nella sezione sportiva. Tutto rinviato al decreto del Presidente del consiglio che dovrebbe essere promulgato a metà della prossima settimana. A quel provvedimento, che da due mesi regola la vita degli italiani in questa emergenza, sarà affidato anche il compito di stabilire quando potranno ripartire gli allenamenti della Serie A. Quindi non ci sono conferme su una possibile ripresa il 4 maggio, che era il momento finora considerato più probabile. Qualche club si augura ancora di poter ricominciare quel giorno in modo graduale. Ma si fa strada un'altra ipotesi: il 18 maggio. In quella data non ripartirebbero solo gli allenamenti del calcio, ma di tutti gli sport in Italia.