La Stampa sulla sospensione degli stipendi: "Linea italiana"

"Linea italiana". Questo il titolo a pagina 52 che La Stampa dedica alla soluzione che potrebbe fare il mondo del calcio per far fronte all'emergenza Coronavirus: "Allo studio una soluzione diversa dagli altri paesi. Stipendi non tagliati ma sospesi da marzo fino all'eventuale ripartenza. L'Aic non si fida del piano dei club: chiede garanzie in caso di stop definitivo".